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В Николаевской областной государственной администрации заявили, что единственный случай заражения коронавирусом в Николаевской области, о котором сообщает Минздрав, выявлен у николаевца, который на данный момент находится в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
По информации оперативного штаба при Главном государственном санитарном враче Николаевской области речь идет о жителе Николаева, который самостоятельно обратился за медицинской помощью в Александровскую клиническую больницу в Киеве где ему был установлен с лабораторным подтверждением диагноз коронавирус.
— В соответствии с установленными медицинских нормативно-правовых актов регистрация случаев инфекционных болезней осуществляется по месту выявления больных. Центр общественного здоровья МОЗ Украины подтвердил регистрацию этого случая в Киеве. Информация о регистрации случая в Николаевской области будет изменена в режиме установленной информационной программы в 20:00 28 марта 2020 года. Медиками Николаева было обследовано на короновирус COVID-19 контактных лиц жителя Николаева и по результатам проведения ПЦР диагностики в Николаевском областном лабораторном центре получен отрицательный результат. Медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается, - сказано в сообщении.
По состоянию на 10:00 28 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
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В Николаевской областной государственной администрации заявили, что единственный случай заражения коронавирусом в Николаевской области, о котором сообщает Минздрав, выявлен у николаевца, который на данный момент находится в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
По информации оперативного штаба при Главном государственном санитарном враче Николаевской области речь идет о жителе Николаева, который самостоятельно обратился за медицинской помощью в Александровскую клиническую больницу в Киеве где ему был установлен с лабораторным подтверждением диагноз коронавирус.
— В соответствии с установленными медицинских нормативно-правовых актов регистрация случаев инфекционных болезней осуществляется по месту выявления больных. Центр общественного здоровья МОЗ Украины подтвердил регистрацию этого случая в Киеве. Информация о регистрации случая в Николаевской области будет изменена в режиме установленной информационной программы в 20:00 28 марта 2020 года. Медиками Николаева было обследовано на короновирус COVID-19 контактных лиц жителя Николаева и по результатам проведения ПЦР диагностики в Николаевском областном лабораторном центре получен отрицательный результат. Медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается, - сказано в сообщении.
По состоянию на 10:00 28 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль