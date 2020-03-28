В Николаевской областной государственной администрации заявили, что единственный случай заражения коронавирусом в Николаевской области, о котором сообщает Минздрав, выявлен у николаевца, который на данный момент находится в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

По информации оперативного штаба при Главном государственном санитарном враче Николаевской области речь идет о жителе Николаева, который самостоятельно обратился за медицинской помощью в Александровскую клиническую больницу в Киеве где ему был установлен с лабораторным подтверждением диагноз коронавирус.

— В соответствии с установленными медицинских нормативно-правовых актов регистрация случаев инфекционных болезней осуществляется по месту выявления больных. Центр общественного здоровья МОЗ Украины подтвердил регистрацию этого случая в Киеве. Информация о регистрации случая в Николаевской области будет изменена в режиме установленной информационной программы в 20:00 28 марта 2020 года. Медиками Николаева было обследовано на короновирус COVID-19 контактных лиц жителя Николаева и по результатам проведения ПЦР диагностики в Николаевском областном лабораторном центре получен отрицательный результат. Медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается, - сказано в сообщении.

По состоянию на 10:00 28 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.