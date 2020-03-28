Украина в ночь с 28 на 29 марта 2020 года, в 03:00 переходит на летнее время, стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Об этом сообщают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

— Карантин в стране продлится на час меньше! Напоминаем, что сегодня ночью, в 3:00, часы необходимо перевести на 1:00 вперед, - скзаано в сообщении.

Отметим, перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

Согласно постановлению Кабмина, на территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один назад.