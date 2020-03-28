Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил жителей города с 76 годовщиной освобождения Николаева от нацистов.

Видеопоздравление опубликовано на странице Александра Сенкевича в Facebook.

Александр Сенкевич отметил, что мир и свобода дались нам очень дорогой ценой. Война коснулась каждого жителя нашего города.

— Сегодня 76 годовщина освобождения Николаева от нацистов. Такими же, как сегодня, весенними днями, начиная с 19 марта 1944 года, под Николаевом велись жестокие бои. Ведь так называемый Бугский вал, в центре которого находился нащ город, по планам гитлеровского командования должен был стать последней границей отступа врага и началом его нового похоад на восток. Тысячи человеческих жизней растерзанных в горниле кровавой битвы приняла тогда николаевская земля, для того чтобы 28 марта 1944 года нащ город стал свободным от фашистской навалы. Невиданные жертвы и героизм в те дни, слились воедино, а дата 28 марта вовеки запечатлена в сердцах николаевцев, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что когда карантин закончится, николаевцы смогут собраться все вместе, для того чтобы почтить память освободителей.