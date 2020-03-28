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Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил жителей города с 76 годовщиной освобождения Николаева от нацистов.
Видеопоздравление опубликовано на странице Александра Сенкевича в Facebook.
Александр Сенкевич отметил, что мир и свобода дались нам очень дорогой ценой. Война коснулась каждого жителя нашего города.
— Сегодня 76 годовщина освобождения Николаева от нацистов. Такими же, как сегодня, весенними днями, начиная с 19 марта 1944 года, под Николаевом велись жестокие бои. Ведь так называемый Бугский вал, в центре которого находился нащ город, по планам гитлеровского командования должен был стать последней границей отступа врага и началом его нового похоад на восток. Тысячи человеческих жизней растерзанных в горниле кровавой битвы приняла тогда николаевская земля, для того чтобы 28 марта 1944 года нащ город стал свободным от фашистской навалы. Невиданные жертвы и героизм в те дни, слились воедино, а дата 28 марта вовеки запечатлена в сердцах николаевцев, - сказал Александр Сенкевич.
Он отметил, что когда карантин закончится, николаевцы смогут собраться все вместе, для того чтобы почтить память освободителей.
— К сожалению сегодня мы не можем проводить официальных мероприятий из-за карантина, но я уверен, что когда пройдет карантин мы соберемся все здесь, чтобы почтить подвиг тех, кем мы гордимся и кому мы безгранично благодарны, - добавил Александр Сенкевич.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил жителей города с 76 годовщиной освобождения Николаева от нацистов.
Видеопоздравление опубликовано на странице Александра Сенкевича в Facebook.
Александр Сенкевич отметил, что мир и свобода дались нам очень дорогой ценой. Война коснулась каждого жителя нашего города.
— Сегодня 76 годовщина освобождения Николаева от нацистов. Такими же, как сегодня, весенними днями, начиная с 19 марта 1944 года, под Николаевом велись жестокие бои. Ведь так называемый Бугский вал, в центре которого находился нащ город, по планам гитлеровского командования должен был стать последней границей отступа врага и началом его нового похоад на восток. Тысячи человеческих жизней растерзанных в горниле кровавой битвы приняла тогда николаевская земля, для того чтобы 28 марта 1944 года нащ город стал свободным от фашистской навалы. Невиданные жертвы и героизм в те дни, слились воедино, а дата 28 марта вовеки запечатлена в сердцах николаевцев, - сказал Александр Сенкевич.
Он отметил, что когда карантин закончится, николаевцы смогут собраться все вместе, для того чтобы почтить память освободителей.
— К сожалению сегодня мы не можем проводить официальных мероприятий из-за карантина, но я уверен, что когда пройдет карантин мы соберемся все здесь, чтобы почтить подвиг тех, кем мы гордимся и кому мы безгранично благодарны, - добавил Александр Сенкевич.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль