Компания Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, приостановила выполнение рейсов в и из Международного аэропорта "Киев" до 30 апреля включительно.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что решение принято в связи с удлиненным из-за ограничений правительства сроком временного закрытия аэропорта.

Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиакомпании.

120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения.

Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-агентства - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Напомним, в феврале 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил венгерскому лоукостеру «Wizz Air» выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины.