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Компания Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, приостановила выполнение рейсов в и из Международного аэропорта "Киев" до 30 апреля включительно.
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что решение принято в связи с удлиненным из-за ограничений правительства сроком временного закрытия аэропорта.
Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиакомпании.
120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения.
Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-агентства - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.
Напомним, в феврале 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил венгерскому лоукостеру «Wizz Air» выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины.
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Компания Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, приостановила выполнение рейсов в и из Международного аэропорта "Киев" до 30 апреля включительно.
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что решение принято в связи с удлиненным из-за ограничений правительства сроком временного закрытия аэропорта.
Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиакомпании.
120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения.
Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-агентства - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.
Напомним, в феврале 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил венгерскому лоукостеру «Wizz Air» выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль