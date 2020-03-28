Об этом сообщает полиция Винницкой области на странице в Facebook.

По данным полиции, въехать в Винницу можно будет только с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах будут работать карантинные посты, на которых будут проводить скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств.

— Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, всем вьезжающим будут делать скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области. Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома, - сказано в сообщении полиции.

Напомним, в Сумах исполнительный комитет городского совета принял решение усилить ограничительные меры на время карантина из-за коронавируса.