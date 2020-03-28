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Об этом сообщает полиция Винницкой области на странице в Facebook.
По данным полиции, въехать в Винницу можно будет только с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах будут работать карантинные посты, на которых будут проводить скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств.
— Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, всем вьезжающим будут делать скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области. Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома, - сказано в сообщении полиции.
Напомним, в Сумах исполнительный комитет городского совета принял решение усилить ограничительные меры на время карантина из-за коронавируса.
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Об этом сообщает полиция Винницкой области на странице в Facebook.
По данным полиции, въехать в Винницу можно будет только с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах будут работать карантинные посты, на которых будут проводить скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств.
— Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, всем вьезжающим будут делать скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области. Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома, - сказано в сообщении полиции.
Напомним, в Сумах исполнительный комитет городского совета принял решение усилить ограничительные меры на время карантина из-за коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль