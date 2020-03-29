|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|19:17
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|19:25
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции в Запорожской области. Их обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и искусственном создании доказательств.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи установили, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договаривались с содержащимися в учреждениях исполнения наказаний, чтобы те признавали вину в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотики.
В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований.
После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий и направляли вымышленные дела в суд.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура области. Оперативное сопровождение — областное управление Службы безопасности.
В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, что следователи Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области, которые незаконно задержали двух человек и «выбивали» у них показания.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции в Запорожской области. Их обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и искусственном создании доказательств.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи установили, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договаривались с содержащимися в учреждениях исполнения наказаний, чтобы те признавали вину в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотики.
В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований.
После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий и направляли вымышленные дела в суд.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура области. Оперативное сопровождение — областное управление Службы безопасности.
В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, что следователи Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области, которые незаконно задержали двух человек и «выбивали» у них показания.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль