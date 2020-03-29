Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции в Запорожской области. Их обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и искусственном создании доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договаривались с содержащимися в учреждениях исполнения наказаний, чтобы те признавали вину в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотики.

В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований.

После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий и направляли вымышленные дела в суд.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура области. Оперативное сопровождение — областное управление Службы безопасности.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что следователи Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области, которые незаконно задержали двух человек и «выбивали» у них показания.