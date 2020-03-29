В пятницу вечером, 27 марта, на Эйфелевой башне в центре Парижа высветилось слово merci (спасибо, - прим.) в знак благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается в Instagram журнала Glamour Paris.

— С вечера пятницы Эйфелева башня высветила слово благодарности и поддержки всем, кто был мобилизован против #coronavirus. Каждый вечер с 20:00 до 23:00 Эйфелева башня будет воздавать должное всем, кто был мобилизован для борьбы с Covid-19, – говорится в сообщении.

Напомним, что Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.