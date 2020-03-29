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В пятницу вечером, 27 марта, на Эйфелевой башне в центре Парижа высветилось слово merci (спасибо, - прим.) в знак благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
Об этом сообщается в Instagram журнала Glamour Paris.
— С вечера пятницы Эйфелева башня высветила слово благодарности и поддержки всем, кто был мобилизован против #coronavirus. Каждый вечер с 20:00 до 23:00 Эйфелева башня будет воздавать должное всем, кто был мобилизован для борьбы с Covid-19, – говорится в сообщении.
Напомним, что Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.
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В пятницу вечером, 27 марта, на Эйфелевой башне в центре Парижа высветилось слово merci (спасибо, - прим.) в знак благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
Об этом сообщается в Instagram журнала Glamour Paris.
— С вечера пятницы Эйфелева башня высветила слово благодарности и поддержки всем, кто был мобилизован против #coronavirus. Каждый вечер с 20:00 до 23:00 Эйфелева башня будет воздавать должное всем, кто был мобилизован для борьбы с Covid-19, – говорится в сообщении.
Напомним, что Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль