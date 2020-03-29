С 6 апреля в Украине запустят проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которой школьники смогут дистанционно обучаться по видеоурокам в Facebook, YouTube и на телеканалах.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье вечером, 29 марта, пишут НикВести.

Президент рассказал, что на Министерство образования и науки разработало программу по предметам для 5-11 классов. Владимир Зеленский отметил, что на сегодняшний день педагоги из Киева работают над записью видеоуроков, которые будут доступны для школьников со всей Украины.

— Важный момент — это дистанционное обучение на период карантина. Наша задача как государства обеспечить каждого ребенка свободным доступом к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которой 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки для учеников с 5 по 11 классы. По сбалансированной программе Министерства образования и науки излагается 11 предметов, - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что видеоуроки будут доступны в Facebook и YouTube, а также будут транслироваться каждое утро по украинским телеканалам.

— Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и YouTube. Также уроки будут каждое утро транслироваться украинскими телеканалами, которые с радостью приобщились к этой важной миссии. За каждым классом будет закреплено один или несколько каналов, перечень которых, а также расписание на неделю, появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и приобщать детей к просмотру, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в стране и продлил действие карантина еще на 30 дней — до 24 апреля.