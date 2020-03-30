Во время введенного по всей стране карантина ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает предоставлять жителям города Николаева услуги теплоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании отмечают, что для минимизации рисков проявления и распространения коронавирусной инфекции для абонентов в телефонном режиме работают:

Абонентский отдел (населения) 46-51-30, 46-37-25, 0957617399 - справочная; 46-37-51 специалисты по льготам и субсидиям; 46-51-25 специалисты по вопросам начислений

Отдел сбыта энергии по работе с юридическими лицами: 099-510-13-09; 066-170-71-86

Отдел контроля сбыта энергии (вопросы тепловыми счетчиками); 050-028-43-98; 050-493-52-48

Отдел по работе с задолженностью: 099-213-59-50; 050-490-89-59; 099-366-75-29

Служба тепловых сетей: (0512)-72-75-26

Аварийно-диспетчерская служба: 095-822-11-66 круглосуточно.

— Кроме того, обращаем внимание, что в условиях карантина с помощью платежных сервисов, таких как Приват24, Сбер24/7, ОТP, Smsrt и других, каждый абонент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» может быстро и легко оплатить коммунальный платеж онлайн. Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг. Все что для этого необходимо - наличие банковской карты и мобильное устройство с подключением к Интернету, - сказано в сообщении.

Процедура оплаты коммунальных услуг максимально проста и понятна. Например, чтобы оплатить услугу по централизованному отоплению необходимо:

• зайти на сайт сервиса или в мобильное приложение;

• перейти в «Каталог услуг» и выбрать раздел «Коммунальные услуги»;

• среди предложенных компаний и выбрать ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

заполнить необходимые реквизиты (№ лицевого счета), и комментарий к шаблону (не обязательно);

• ввести платежные реквизиты или выбрать одну из ранее сохраненных карт (для зарегистрированных пользователей)

• подтвердить платеж.

Пресс-релиз