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Во время введенного по всей стране карантина ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает предоставлять жителям города Николаева услуги теплоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В компании отмечают, что для минимизации рисков проявления и распространения коронавирусной инфекции для абонентов в телефонном режиме работают:
Абонентский отдел (населения) 46-51-30, 46-37-25, 0957617399 - справочная; 46-37-51 специалисты по льготам и субсидиям; 46-51-25 специалисты по вопросам начислений
Отдел сбыта энергии по работе с юридическими лицами: 099-510-13-09; 066-170-71-86
Отдел контроля сбыта энергии (вопросы тепловыми счетчиками); 050-028-43-98; 050-493-52-48
Отдел по работе с задолженностью: 099-213-59-50; 050-490-89-59; 099-366-75-29
Служба тепловых сетей: (0512)-72-75-26
Аварийно-диспетчерская служба: 095-822-11-66 круглосуточно.
— Кроме того, обращаем внимание, что в условиях карантина с помощью платежных сервисов, таких как Приват24, Сбер24/7, ОТP, Smsrt и других, каждый абонент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» может быстро и легко оплатить коммунальный платеж онлайн. Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг. Все что для этого необходимо - наличие банковской карты и мобильное устройство с подключением к Интернету, - сказано в сообщении.
Процедура оплаты коммунальных услуг максимально проста и понятна. Например, чтобы оплатить услугу по централизованному отоплению необходимо:
• зайти на сайт сервиса или в мобильное приложение;
• перейти в «Каталог услуг» и выбрать раздел «Коммунальные услуги»;
• среди предложенных компаний и выбрать ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»
заполнить необходимые реквизиты (№ лицевого счета), и комментарий к шаблону (не обязательно);
• ввести платежные реквизиты или выбрать одну из ранее сохраненных карт (для зарегистрированных пользователей)
• подтвердить платеж.
Пресс-релиз
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Во время введенного по всей стране карантина ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает предоставлять жителям города Николаева услуги теплоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В компании отмечают, что для минимизации рисков проявления и распространения коронавирусной инфекции для абонентов в телефонном режиме работают:
Абонентский отдел (населения) 46-51-30, 46-37-25, 0957617399 - справочная; 46-37-51 специалисты по льготам и субсидиям; 46-51-25 специалисты по вопросам начислений
Отдел сбыта энергии по работе с юридическими лицами: 099-510-13-09; 066-170-71-86
Отдел контроля сбыта энергии (вопросы тепловыми счетчиками); 050-028-43-98; 050-493-52-48
Отдел по работе с задолженностью: 099-213-59-50; 050-490-89-59; 099-366-75-29
Служба тепловых сетей: (0512)-72-75-26
Аварийно-диспетчерская служба: 095-822-11-66 круглосуточно.
— Кроме того, обращаем внимание, что в условиях карантина с помощью платежных сервисов, таких как Приват24, Сбер24/7, ОТP, Smsrt и других, каждый абонент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» может быстро и легко оплатить коммунальный платеж онлайн. Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг. Все что для этого необходимо - наличие банковской карты и мобильное устройство с подключением к Интернету, - сказано в сообщении.
Процедура оплаты коммунальных услуг максимально проста и понятна. Например, чтобы оплатить услугу по централизованному отоплению необходимо:
• зайти на сайт сервиса или в мобильное приложение;
• перейти в «Каталог услуг» и выбрать раздел «Коммунальные услуги»;
• среди предложенных компаний и выбрать ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»
заполнить необходимые реквизиты (№ лицевого счета), и комментарий к шаблону (не обязательно);
• ввести платежные реквизиты или выбрать одну из ранее сохраненных карт (для зарегистрированных пользователей)
• подтвердить платеж.
Пресс-релиз
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль