«Николаевоблтеплоэнерго» после карантина зовет горожан заключить договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как известно, 4 сентября 2019 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года№ 830 «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии».

Согласно части первой статьи 4 Закона №2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» №2189 от 09.11.2017р. Кабинет Министров Украины утвердил следующие типы договоров:

▪️типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы теплоснабжения);

▪️типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;

▪️типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;

▪️типовой коллективный договор о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;

▪️типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.

Ознакомиться с условиями договоров можно на официальном сайте Кабинета Министров Украины и на сайте Николаевоблтеплоэнерго по адресу: http://www.nikoblteplo.com.ua.

— После окончания карантина для заключения договоров обращайтесь в абонентский отдел по адресу: Николаев, проспект Центральный, 141/Б. Заключение договоров возможно только в бумажном виде, не предусмотрена функция их заключения через личный кабинет на сайте предприятия или электронную почту. Для удобства Вы можете ознакомиться с текстом договора, распечатать его в 2-х экземплярах, подписать и направить в ОКП Николаевоблтеплоэнерго в удобный для себя способ. В договоре необходимо указать свои паспортные данные, идентификационный номер и контактный номер телефона, - сказано в сообщении.

График работы: Вторник - пятница - 8:00-17:00; суббота - 8:00-12:00. Обеденный перерыв 12:00-12:45. Справка по телефонам: 46-51-30, 46-51-25, 0957617399.

Пресс-релиз