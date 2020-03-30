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«Николаевоблтеплоэнерго» после карантина зовет горожан заключить договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как известно, 4 сентября 2019 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года№ 830 «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии».
Согласно части первой статьи 4 Закона №2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» №2189 от 09.11.2017р. Кабинет Министров Украины утвердил следующие типы договоров:
▪️типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы теплоснабжения);
▪️типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;
▪️типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;
▪️типовой коллективный договор о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;
▪️типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.
Ознакомиться с условиями договоров можно на официальном сайте Кабинета Министров Украины и на сайте Николаевоблтеплоэнерго по адресу: http://www.nikoblteplo.com.ua.
— После окончания карантина для заключения договоров обращайтесь в абонентский отдел по адресу: Николаев, проспект Центральный, 141/Б. Заключение договоров возможно только в бумажном виде, не предусмотрена функция их заключения через личный кабинет на сайте предприятия или электронную почту. Для удобства Вы можете ознакомиться с текстом договора, распечатать его в 2-х экземплярах, подписать и направить в ОКП Николаевоблтеплоэнерго в удобный для себя способ. В договоре необходимо указать свои паспортные данные, идентификационный номер и контактный номер телефона, - сказано в сообщении.
График работы: Вторник - пятница - 8:00-17:00; суббота - 8:00-12:00. Обеденный перерыв 12:00-12:45. Справка по телефонам: 46-51-30, 46-51-25, 0957617399.
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«Николаевоблтеплоэнерго» после карантина зовет горожан заключить договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как известно, 4 сентября 2019 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года№ 830 «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии».
Согласно части первой статьи 4 Закона №2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» №2189 от 09.11.2017р. Кабинет Министров Украины утвердил следующие типы договоров:
▪️типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы теплоснабжения);
▪️типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;
▪️типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;
▪️типовой коллективный договор о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии;
▪️типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии.
Ознакомиться с условиями договоров можно на официальном сайте Кабинета Министров Украины и на сайте Николаевоблтеплоэнерго по адресу: http://www.nikoblteplo.com.ua.
— После окончания карантина для заключения договоров обращайтесь в абонентский отдел по адресу: Николаев, проспект Центральный, 141/Б. Заключение договоров возможно только в бумажном виде, не предусмотрена функция их заключения через личный кабинет на сайте предприятия или электронную почту. Для удобства Вы можете ознакомиться с текстом договора, распечатать его в 2-х экземплярах, подписать и направить в ОКП Николаевоблтеплоэнерго в удобный для себя способ. В договоре необходимо указать свои паспортные данные, идентификационный номер и контактный номер телефона, - сказано в сообщении.
График работы: Вторник - пятница - 8:00-17:00; суббота - 8:00-12:00. Обеденный перерыв 12:00-12:45. Справка по телефонам: 46-51-30, 46-51-25, 0957617399.
Пресс-релиз
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа