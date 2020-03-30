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На фоне пандемии коронавируса из-за рубежа уже эвакуировали 145 тысяч украинцев, еще около 11,5 тысяч граждан хотят вернуться.
Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передаёт Громадське.
— По состоянию на утро, в Украину вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться», — заявил Максим Коваленко.
Он добавил, что в 11,5 тысяч украинцев входят те, которые заявили о желании вернуться несколько недель назад и те, которые решили вернуться недавно.
— В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться. В РФ более 1400 украинцев. Эта цифра может быть увеличена или уменьшена в зависимости от ситуации, — отметил Максим Коваленко.
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На фоне пандемии коронавируса из-за рубежа уже эвакуировали 145 тысяч украинцев, еще около 11,5 тысяч граждан хотят вернуться.
Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передаёт Громадське.
— По состоянию на утро, в Украину вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться», — заявил Максим Коваленко.
Он добавил, что в 11,5 тысяч украинцев входят те, которые заявили о желании вернуться несколько недель назад и те, которые решили вернуться недавно.
— В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться. В РФ более 1400 украинцев. Эта цифра может быть увеличена или уменьшена в зависимости от ситуации, — отметил Максим Коваленко.
Напомним, Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа