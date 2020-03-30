Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передаёт Громадське.

— По состоянию на утро, в Украину вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться», — заявил Максим Коваленко.

Он добавил, что в 11,5 тысяч украинцев входят те, которые заявили о желании вернуться несколько недель назад и те, которые решили вернуться недавно.

— В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться. В РФ более 1400 украинцев. Эта цифра может быть увеличена или уменьшена в зависимости от ситуации, — отметил Максим Коваленко.

Напомним, Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.