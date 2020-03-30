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В Николаеве в отделении почты полицейские изъяли у пенсионера пулемет, который по его словам он заказал через интернет для пополнения личной коллекции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 28 марта в полицию поступило сообщение от оператора почтового отделения о том, что в полученной одним из клиентов посылке находится оружие, похожее на автоматическую.
На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что владелец посылки - 68-летний житель села Большая Корениха Заводского района, который сообщил, что заказал оружие на сайте одного из интернет-магазинов якобы для пополнения собственной коллекции.
— С места происшествия правоохранители изъяли и направили на соответствующее исследование стартовый пистолет-пулемет Garrera STI 90 и два магазина к нему, а также обнаруженный у пенсионера во время личного досмотра еще один стартовый пистолет, марки Baredda, с патронами калибра 9 мм. Кроме того направлены на проведение экспертизы: пневматическая винтовка с прицелом и глушителем, пистолет под патрон Флобера, патроны травматического действия в количестве 25 штук калибра 9 мм, а также еще один пистолет неустановленной марки, которые мужчина хранил у себя дома и выдал полицейским добровольно, - сказано в сообщении.
Сейчас следователями расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Продолжается следствие. После проведения экспертиз будет решаться вопрос о дальнейших процессуальных действий.
Напомним, ранее в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.
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В Николаеве в отделении почты полицейские изъяли у пенсионера пулемет, который по его словам он заказал через интернет для пополнения личной коллекции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 28 марта в полицию поступило сообщение от оператора почтового отделения о том, что в полученной одним из клиентов посылке находится оружие, похожее на автоматическую.
На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что владелец посылки - 68-летний житель села Большая Корениха Заводского района, который сообщил, что заказал оружие на сайте одного из интернет-магазинов якобы для пополнения собственной коллекции.
— С места происшествия правоохранители изъяли и направили на соответствующее исследование стартовый пистолет-пулемет Garrera STI 90 и два магазина к нему, а также обнаруженный у пенсионера во время личного досмотра еще один стартовый пистолет, марки Baredda, с патронами калибра 9 мм. Кроме того направлены на проведение экспертизы: пневматическая винтовка с прицелом и глушителем, пистолет под патрон Флобера, патроны травматического действия в количестве 25 штук калибра 9 мм, а также еще один пистолет неустановленной марки, которые мужчина хранил у себя дома и выдал полицейским добровольно, - сказано в сообщении.
Сейчас следователями расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Продолжается следствие. После проведения экспертиз будет решаться вопрос о дальнейших процессуальных действий.
Напомним, ранее в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа