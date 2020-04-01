В связи с карантином в Николаеве и связанными с ним ограничениями при пользовании общественным транспортом внесли изменения в схемы автобусных маршрутов № 82 и № 56.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

На время карантина большинство автобусов маршрута № 82 будут курсировать по сокращенному маршруту — от остановки «Автовокзал» до Ракетного Урочища.

При этом 3 автобуса будут курсировать по обычному маршруту «Ракетное Урочище — Велам».

Автобусы № 56 с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 будут курсировать по двум, более коротким маршрутам: «микрорайон Северный — Центральный рынок», «Центральный рынок — микрорайон Намыв».

В обратном направлении — «микрорайон Намыв — улица Адмиральская», «улица Адмиральская — микрорайон Северный».

С 10:00 до 16:00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту «микрорайон Намыв — микрорайон Северный».

Напомним, ранее в Николаеве изменили механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.