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В связи с карантином в Николаеве и связанными с ним ограничениями при пользовании общественным транспортом внесли изменения в схемы автобусных маршрутов № 82 и № 56.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
На время карантина большинство автобусов маршрута № 82 будут курсировать по сокращенному маршруту — от остановки «Автовокзал» до Ракетного Урочища.
При этом 3 автобуса будут курсировать по обычному маршруту «Ракетное Урочище — Велам».
Автобусы № 56 с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 будут курсировать по двум, более коротким маршрутам: «микрорайон Северный — Центральный рынок», «Центральный рынок — микрорайон Намыв».
В обратном направлении — «микрорайон Намыв — улица Адмиральская», «улица Адмиральская — микрорайон Северный».
С 10:00 до 16:00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту «микрорайон Намыв — микрорайон Северный».
Напомним, ранее в Николаеве изменили механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.
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В связи с карантином в Николаеве и связанными с ним ограничениями при пользовании общественным транспортом внесли изменения в схемы автобусных маршрутов № 82 и № 56.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
На время карантина большинство автобусов маршрута № 82 будут курсировать по сокращенному маршруту — от остановки «Автовокзал» до Ракетного Урочища.
При этом 3 автобуса будут курсировать по обычному маршруту «Ракетное Урочище — Велам».
Автобусы № 56 с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 будут курсировать по двум, более коротким маршрутам: «микрорайон Северный — Центральный рынок», «Центральный рынок — микрорайон Намыв».
В обратном направлении — «микрорайон Намыв — улица Адмиральская», «улица Адмиральская — микрорайон Северный».
С 10:00 до 16:00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту «микрорайон Намыв — микрорайон Северный».
Напомним, ранее в Николаеве изменили механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.