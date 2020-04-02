На следующей неделе в Украине будет налажено серийное производство тестов для диагностики коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, в Украине смогут обеспечить отечественными тестами все лаборатории, которые в них нуждаются.

— Минздрав работает над этим вопросом. В указе президента было о том, что надо выделить средства для производства тест-систем. Мы работали с институтом молекулярной биологии, другими производителями. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории, - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.