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Киевский Форум Безопасности (KSF) начинает регулярное проведение публичных онлайн-встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников.
Об этом сообщается на странице KSF в Facebook.
Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций по первоочередным действиям Украины в сферах политики, экономики и безопасности.
Первая он-лайн дискуссия #KSF будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?
Участие в разговоре примут Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк, Министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.
Модератор дискуссии — Даниил Лубкивский Danylo Lubkivsky, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Прямая трансляция разговора на информационных ресурсах состоится в пятницу, 3 апреля 2020 года, с 15:00 до 16:00.
Киевский Форум — ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель KSF — фонд Арсения Яценюка Open Ukraine.
Посмотреть трансляцию дискуссии можно на YouTube, в Facebook, на сайте Фонда «Открой Украину» и сайте KSF.
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Киевский Форум Безопасности (KSF) начинает регулярное проведение публичных онлайн-встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников.
Об этом сообщается на странице KSF в Facebook.
Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций по первоочередным действиям Украины в сферах политики, экономики и безопасности.
Первая он-лайн дискуссия #KSF будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?
Участие в разговоре примут Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк, Министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.
Модератор дискуссии — Даниил Лубкивский Danylo Lubkivsky, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Прямая трансляция разговора на информационных ресурсах состоится в пятницу, 3 апреля 2020 года, с 15:00 до 16:00.
Киевский Форум — ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель KSF — фонд Арсения Яценюка Open Ukraine.
Посмотреть трансляцию дискуссии можно на YouTube, в Facebook, на сайте Фонда «Открой Украину» и сайте KSF.