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В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу Право на власть, сообщает пресс-служба МОЗ.
— У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2 тысячи 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с Укрмедпостач, и уже завтра лекарства поедут в области, - заявил Максим Степанов.
Как добавил Министр здравоохранения, Плаквенил - один из нескольких препаратов, содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которую применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата.
— На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тысяч пациентов, - подчеркнул Максим Степанов.
Ранее, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что Украина договорилась о поставках из Индии трех препаратов для лечения коронавируса.
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В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу Право на власть, сообщает пресс-служба МОЗ.
— У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2 тысячи 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с Укрмедпостач, и уже завтра лекарства поедут в области, - заявил Максим Степанов.
Как добавил Министр здравоохранения, Плаквенил - один из нескольких препаратов, содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которую применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата.
— На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тысяч пациентов, - подчеркнул Максим Степанов.
Ранее, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что Украина договорилась о поставках из Индии трех препаратов для лечения коронавируса.