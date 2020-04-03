В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу Право на власть, сообщает пресс-служба МОЗ.

— У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2 тысячи 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с Укрмедпостач, и уже завтра лекарства поедут в области, - заявил Максим Степанов.

Как добавил Министр здравоохранения, Плаквенил - один из нескольких препаратов, содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которую применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата.

— На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тысяч пациентов, - подчеркнул Максим Степанов.

Ранее, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что Украина договорилась о поставках из Индии трех препаратов для лечения коронавируса.