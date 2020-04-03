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Глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что Украина договорилась о поставках из Индии трех препаратов для лечения коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebok.
Михаил Радуцкий не уточнил, о каких именно препаратах идет речь.
— Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов, — заявил Михаил Радуцкий.
Также он сообщил, что в Украине пять предприятий готовы производить препараты, которые «доказали свою эффективность» в борьбе с симптомами коронавируса.
Ранее сообщалось, что украинские медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины.
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Глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что Украина договорилась о поставках из Индии трех препаратов для лечения коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebok.
Михаил Радуцкий не уточнил, о каких именно препаратах идет речь.
— Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов, — заявил Михаил Радуцкий.
Также он сообщил, что в Украине пять предприятий готовы производить препараты, которые «доказали свою эффективность» в борьбе с симптомами коронавируса.
Ранее сообщалось, что украинские медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины.