Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что самые тяжелые недели ожидают Украину впереди.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные меры. Оставайтесь дома. Карантин — это не каникулы», — сказал он.

Министр отметил, что за несколько недель в Украине «не удастся построить современную медицинскую систему», но в министерстве параллельно работают над реформой. Он сообщил, что за первые три дня работы получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.

Максим Степанов рассказал, что медикам утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

«Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных», — подчеркнул он.

Он добавил, что в мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины. Также глава министерства напомнил, что в Минздраве детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.