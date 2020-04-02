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Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что самые тяжелые недели ожидают Украину впереди.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные меры. Оставайтесь дома. Карантин — это не каникулы», — сказал он.
Министр отметил, что за несколько недель в Украине «не удастся построить современную медицинскую систему», но в министерстве параллельно работают над реформой. Он сообщил, что за первые три дня работы получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.
Максим Степанов рассказал, что медикам утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.
«Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных», — подчеркнул он.
Он добавил, что в мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины. Также глава министерства напомнил, что в Минздраве детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
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Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что самые тяжелые недели ожидают Украину впереди.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные меры. Оставайтесь дома. Карантин — это не каникулы», — сказал он.
Министр отметил, что за несколько недель в Украине «не удастся построить современную медицинскую систему», но в министерстве параллельно работают над реформой. Он сообщил, что за первые три дня работы получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.
Максим Степанов рассказал, что медикам утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.
«Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных», — подчеркнул он.
Он добавил, что в мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины. Также глава министерства напомнил, что в Минздраве детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.