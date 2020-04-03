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Центральный районный суд признал виновным в изнасиловании 12-летней девочки 20-летнего жителя Николаева и приговорил его почти к 12 годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
— 2 апреля 2020 года Центральным районным судом Николаева в полном объеме поддержана позиция прокурора Николаевской местной прокуратуры № 1 и объявлен обвинительный приговор, которым 20-летнего жителя Николаева признано виновным в изнасиловании 12-летней девушки и приговорено к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, - сказано в сообщении.
Напомним, что 14 июня 2018 года в одном из дворов многоэтажного дома в центре Николаева, трое местных жителей, 20, 21, и 23 лет, изнасиловали и обокрали 12-летнюю девочку. 15 и 16 июня 2018 года всем трем фигурантом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем следственным судьей двум фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей изменили на домашний арест.
Относительно 21-летнего фигуранта дела обвинительный акт по части 3 статьи 153 УК Украины и части 2 статьи 185 УК Украины направлено в суд для рассмотрения, третьему - сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 152, частью 2 статьи 185 УК Украины. Однако, злоумышленники нарушили условия домашнего ареста и в настоящее время находятся в розыске.
— Принимаются все необходимые меры для их розыска и обеспечения быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности в меру своей вины, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что николаевские правоохранители все еще разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в одной из многоэтажек в микрорайоне Намыв.
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Центральный районный суд признал виновным в изнасиловании 12-летней девочки 20-летнего жителя Николаева и приговорил его почти к 12 годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
— 2 апреля 2020 года Центральным районным судом Николаева в полном объеме поддержана позиция прокурора Николаевской местной прокуратуры № 1 и объявлен обвинительный приговор, которым 20-летнего жителя Николаева признано виновным в изнасиловании 12-летней девушки и приговорено к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, - сказано в сообщении.
Напомним, что 14 июня 2018 года в одном из дворов многоэтажного дома в центре Николаева, трое местных жителей, 20, 21, и 23 лет, изнасиловали и обокрали 12-летнюю девочку. 15 и 16 июня 2018 года всем трем фигурантом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем следственным судьей двум фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей изменили на домашний арест.
Относительно 21-летнего фигуранта дела обвинительный акт по части 3 статьи 153 УК Украины и части 2 статьи 185 УК Украины направлено в суд для рассмотрения, третьему - сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 152, частью 2 статьи 185 УК Украины. Однако, злоумышленники нарушили условия домашнего ареста и в настоящее время находятся в розыске.
— Принимаются все необходимые меры для их розыска и обеспечения быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности в меру своей вины, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что николаевские правоохранители все еще разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в одной из многоэтажек в микрорайоне Намыв.