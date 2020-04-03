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В Ровенской области правоохранители разоблачили 37-летнюю местную жительницу в присвоении денег клиентов банка.
Об этом сообщают в департаменте киберполиции нацполиции Украины.
В киберполиции установили, что женщина была работником финансового учреждения и в течение 2017 - 2018 годов присваивала деньги клиентов. Фигурантка занимала должность ведущего экономиста в отделении банка и соответственно имела доступ к автоматизированной банковской системе.
Используя свой логин и пароль, злоумышленница без ведома клиентов банка, меняла информацию, которая обрабатывается в автоматизированной банковской системе. В результате чего, создавала официальные электронные банковские документы, а именно платежные поручения и проводила фиктивные операции. Таким образом ей удалось вывести со счетов клиентов 800 тысяч гривен.
В настоящее время нанесенный гражданам ущерб полностью возмещен.
— По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении женщине о подозрении. Ей грозит до 6 лет заключения, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области завершено расследование в отношении кассира одного из отделений «Сбербанка», которая на протяжении 2014 - 2018 годов неоднократно присваивала деньги банка. Всего она присвоила больше 450 тысяч гривен.
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В Ровенской области правоохранители разоблачили 37-летнюю местную жительницу в присвоении денег клиентов банка.
Об этом сообщают в департаменте киберполиции нацполиции Украины.
В киберполиции установили, что женщина была работником финансового учреждения и в течение 2017 - 2018 годов присваивала деньги клиентов. Фигурантка занимала должность ведущего экономиста в отделении банка и соответственно имела доступ к автоматизированной банковской системе.
Используя свой логин и пароль, злоумышленница без ведома клиентов банка, меняла информацию, которая обрабатывается в автоматизированной банковской системе. В результате чего, создавала официальные электронные банковские документы, а именно платежные поручения и проводила фиктивные операции. Таким образом ей удалось вывести со счетов клиентов 800 тысяч гривен.
В настоящее время нанесенный гражданам ущерб полностью возмещен.
— По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении женщине о подозрении. Ей грозит до 6 лет заключения, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области завершено расследование в отношении кассира одного из отделений «Сбербанка», которая на протяжении 2014 - 2018 годов неоднократно присваивала деньги банка. Всего она присвоила больше 450 тысяч гривен.