Объединения совладельцев многоквартирных домов в Николаеве могут бесплатно получить дезинфицирующий раствор для санитарной обработки подъездов во время карантина.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Чтобы получить раствор бесплатно, необходимо в рабочее время обратиться в департамент ЖКХ по телефону +380992399414.

Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев заявил, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.