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Объединения совладельцев многоквартирных домов в Николаеве могут бесплатно получить дезинфицирующий раствор для санитарной обработки подъездов во время карантина.
Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.
Чтобы получить раствор бесплатно, необходимо в рабочее время обратиться в департамент ЖКХ по телефону +380992399414.
Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев заявил, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
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Объединения совладельцев многоквартирных домов в Николаеве могут бесплатно получить дезинфицирующий раствор для санитарной обработки подъездов во время карантина.
Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.
Чтобы получить раствор бесплатно, необходимо в рабочее время обратиться в департамент ЖКХ по телефону +380992399414.
Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев заявил, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.