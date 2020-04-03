Пик распространения коронавирусной инфекции в Украине при нынешних темпах выпадет ориентировочно на 14 апреля.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сейчас ежедневный рост заболевания составляет до 30%.

— В то же время, думаю, превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания. Еще раз говорю — наша главная задача — не допустить пика, а растянуть во времени процесс заболевания для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, — сказал Виктор Ляшко.

По состоянию на вечер 3 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине возросло до 1072, зафиксировано 27 летальных случаев.

Как сообщалось, на время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.