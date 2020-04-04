Власти Черновицкой области призывают людей оставаться дома с 13:00 4 апреля - до утра понедельника.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

— По результатам совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областной комиссии приняли решение о введении особых карантинных ограничений для всех жителей Черновицкой области, начиная с 13 часов. Итак, суббота, 4 апреля, в 13:00. Мы призываем всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидать ваши дома включительно до 6 часов утра понедельника, 6 апреля, — заявил Сергей Осачук.

Он назвал это решение вынужденным.

— Мы должны принимать такие меры. И правительство побуждает нас действовать на опережение. Потому что за прошедшую неделю на территории области зафиксировано увеличение в четыре раза количества инфицированных. На прошлой неделе мы были встревожены числом 50, а теперь уже две сотни людей инфицированы, — пояснил Сергей Осачук.

По состоянию на 22.00 3 апреля, в Украине зарегистрировано 1072 случая заражения коронавирусом, 27 больных скончались, 22 человека выздоровели. В Черновицкой области зафиксировали 202 случая заболевания Covid-19.