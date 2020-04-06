В Черновцы отправили вторую партию помощи от Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину».

Об этом сообщают в пресс-службе фонда.

Завтра больницам города будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.

— Все усилия фонда напрвлены на борьбу с COVID-19. Мы отправляем уже вторую гуманитарную помощь в Черновицкую область. Мы отправляем более тысячи тестов на выявление COVID-19 и примерно 300 литров дезинфицирующих средств. Первая партия помощи ужебыла получена медиками Черновицкой области, мы отправили более тысячи респираторов, примерно 200 костюмов для медиков, и примерно 15 тысяч перчаток, это то в чем нуждаются медики, - сказала Рамина Шут.

По ее словам следующая помощь будет направлена в ближайшее время.