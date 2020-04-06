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В Черновцы отправили вторую партию помощи от Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину».
Об этом сообщают в пресс-службе фонда.
Завтра больницам города будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.
— Все усилия фонда напрвлены на борьбу с COVID-19. Мы отправляем уже вторую гуманитарную помощь в Черновицкую область. Мы отправляем более тысячи тестов на выявление COVID-19 и примерно 300 литров дезинфицирующих средств. Первая партия помощи ужебыла получена медиками Черновицкой области, мы отправили более тысячи респираторов, примерно 200 костюмов для медиков, и примерно 15 тысяч перчаток, это то в чем нуждаются медики, - сказала Рамина Шут.
По ее словам следующая помощь будет направлена в ближайшее время.
— От имени Фонда выражаем искреннюю благодарность всем врачам, которые рискуя собственной жизнью и здоровьем ежедневно спасают сотни украинцев, - отметила директор Фонда Рамина Шут.
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В Черновцы отправили вторую партию помощи от Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину».
Об этом сообщают в пресс-службе фонда.
Завтра больницам города будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.
— Все усилия фонда напрвлены на борьбу с COVID-19. Мы отправляем уже вторую гуманитарную помощь в Черновицкую область. Мы отправляем более тысячи тестов на выявление COVID-19 и примерно 300 литров дезинфицирующих средств. Первая партия помощи ужебыла получена медиками Черновицкой области, мы отправили более тысячи респираторов, примерно 200 костюмов для медиков, и примерно 15 тысяч перчаток, это то в чем нуждаются медики, - сказала Рамина Шут.
По ее словам следующая помощь будет направлена в ближайшее время.
— От имени Фонда выражаем искреннюю благодарность всем врачам, которые рискуя собственной жизнью и здоровьем ежедневно спасают сотни украинцев, - отметила директор Фонда Рамина Шут.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь