В сквере возле арт-объекта «Я люблю Николаев» высадили полторы сотни кустов роз.

Об этом сообщают в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Подрощенные кусты роз полито и подпитано. В департаменте отмечают, что подрядной организации поставлена задача обеспечить надлежащий уход и полив молодых насаждений.

— В прошлом году здесь также была проведена реконструкция пешеходной зоны. Теперь подходы к памятнику корабелам и флотоводцам города Николаева не только вымощены тротуарной плиткой, но и окружены ароматными розами, - сказано в сообщении.

В марте 2019 года сообщалось, что с территории сквера, который расположенный за арт-объектом «Я люблю Николаев», на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной пропадают хвойные насаждения.



