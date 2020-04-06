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В сквере возле арт-объекта «Я люблю Николаев» высадили полторы сотни кустов роз.
Об этом сообщают в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.
Подрощенные кусты роз полито и подпитано. В департаменте отмечают, что подрядной организации поставлена задача обеспечить надлежащий уход и полив молодых насаждений.
— В прошлом году здесь также была проведена реконструкция пешеходной зоны. Теперь подходы к памятнику корабелам и флотоводцам города Николаева не только вымощены тротуарной плиткой, но и окружены ароматными розами, - сказано в сообщении.
В марте 2019 года сообщалось, что с территории сквера, который расположенный за арт-объектом «Я люблю Николаев», на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной пропадают хвойные насаждения.
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В сквере возле арт-объекта «Я люблю Николаев» высадили полторы сотни кустов роз.
Об этом сообщают в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.
Подрощенные кусты роз полито и подпитано. В департаменте отмечают, что подрядной организации поставлена задача обеспечить надлежащий уход и полив молодых насаждений.
— В прошлом году здесь также была проведена реконструкция пешеходной зоны. Теперь подходы к памятнику корабелам и флотоводцам города Николаева не только вымощены тротуарной плиткой, но и окружены ароматными розами, - сказано в сообщении.
В марте 2019 года сообщалось, что с территории сквера, который расположенный за арт-объектом «Я люблю Николаев», на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной пропадают хвойные насаждения.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь