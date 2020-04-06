Продажи новых электромобилей в Украине в марте 2020 года выросли на 36% по сравнению с мартом 2019 года.

Такие данные приводит ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром», передаёт Громадське.

— Вместе с тем, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мероприятиями, регистрации новых легковых электромобилей по 2019 году в марте выросли на 36%, — сообщают в «Укравтопром».

Рост произошел исключительно в секторе новых электромобилей. Если же учесть брать покупку не только новых, но и подержанных авто, то в марте наблюдается падение количества купленных электрокаров — на 16%.

— В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), А в коммерческом сегменте — все 100% (23 штук), — объясняют в «Укравтопроме».

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. В тройку самых популярных также входят электромобили Tesla Model S и Tesla Model 3.

Напомним, что в марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 миллиарда гривен в гривне и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте.