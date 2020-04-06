|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.4 грн
|EUR
|28.8 грн
|29.6 грн
Продажи новых электромобилей в Украине в марте 2020 года выросли на 36% по сравнению с мартом 2019 года.
Такие данные приводит ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром», передаёт Громадське.
— Вместе с тем, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мероприятиями, регистрации новых легковых электромобилей по 2019 году в марте выросли на 36%, — сообщают в «Укравтопром».
Рост произошел исключительно в секторе новых электромобилей. Если же учесть брать покупку не только новых, но и подержанных авто, то в марте наблюдается падение количества купленных электрокаров — на 16%.
— В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), А в коммерческом сегменте — все 100% (23 штук), — объясняют в «Укравтопроме».
Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. В тройку самых популярных также входят электромобили Tesla Model S и Tesla Model 3.
Напомним, что в марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 миллиарда гривен в гривне и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Продажи новых электромобилей в Украине в марте 2020 года выросли на 36% по сравнению с мартом 2019 года.
Такие данные приводит ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром», передаёт Громадське.
— Вместе с тем, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мероприятиями, регистрации новых легковых электромобилей по 2019 году в марте выросли на 36%, — сообщают в «Укравтопром».
Рост произошел исключительно в секторе новых электромобилей. Если же учесть брать покупку не только новых, но и подержанных авто, то в марте наблюдается падение количества купленных электрокаров — на 16%.
— В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), А в коммерческом сегменте — все 100% (23 штук), — объясняют в «Укравтопроме».
Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. В тройку самых популярных также входят электромобили Tesla Model S и Tesla Model 3.
Напомним, что в марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 миллиарда гривен в гривне и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь