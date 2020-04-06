6 апреля состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви

Во время встречи обсудили эпидемию COVID-19 и предстоящую Пасху. Отмечается, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в обществе.

Владимир Зеленский рассказал, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью, отметил глава государства.

Ранее на селекторном совещании президента с местной властью рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.