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6 апреля состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом по противодействию коронавирусу.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви
Во время встречи обсудили эпидемию COVID-19 и предстоящую Пасху. Отмечается, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в обществе.
Владимир Зеленский рассказал, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью, отметил глава государства.
Ранее на селекторном совещании президента с местной властью рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
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6 апреля состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом по противодействию коронавирусу.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви
Во время встречи обсудили эпидемию COVID-19 и предстоящую Пасху. Отмечается, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в обществе.
Владимир Зеленский рассказал, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью, отметил глава государства.
Ранее на селекторном совещании президента с местной властью рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь