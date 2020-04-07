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В Первомайске волонтеры помогают пенсионерам, медикам и правоохранителям, Ярослава Белоус одна из организаторов волонтерского движения, начала сбор средств для покупки защитных костюмов, очков и бахил, уже собрано и освоено порядка 15 тысяч гривен.
Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.
— Сначала мы решили покупать костюмы, но оказалось, что это слишком дорого и очень большие очереди, потому что всем надо срочно и именно такие. Нам помог Александор Довжук, у которого свой цех по пошиву свадебных платьев, они нам пошили и за работу денег не взяли, на волонтерских началах. Мы только закупили 100 метров специальной ткани прорезиненной, мы консультировались какая нужна и у нас получилось 30 костюмов, - рассказала Ярослава Белоус.
Все средства индивидуальной защиты волонтеры раздали медикам Первомайской районной больницы, семейным врачам, врачам скорой помощи и правоохранителям. Семейные врачи очень благодарны за такую помощь.
— В нелегкое время нас поддерживают, предоставляют нам помощь, сотрудничают с нами. Для нас очень важны и защитные маски и костюмы и очки, если мы не сбережем себя, мы не сможем помочь нашим пациентам, - отметила семейный врач Татьяна Реминяк.
Главный врач Первомайской станции скорой медицинской помощи Петр Фильварковый отметил, что сегодня медики готовы противостоять вирусу, но нужно быть готовыми и дальше.
— Сегодня мы готовы, но если случаи станут частыми, то сегодня надо думать про завтра. И дезинфекторы и защитные костюмы все это надо, - сказал Петр Фильварковый.
На сутки для 15 бригад скорой помощи необходимо 500 масок, поэтому врачи радуются любой помощи, и благодарят людей за то, что те придерживаются карантинных мер.
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В Первомайске волонтеры помогают пенсионерам, медикам и правоохранителям, Ярослава Белоус одна из организаторов волонтерского движения, начала сбор средств для покупки защитных костюмов, очков и бахил, уже собрано и освоено порядка 15 тысяч гривен.
Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.
— Сначала мы решили покупать костюмы, но оказалось, что это слишком дорого и очень большие очереди, потому что всем надо срочно и именно такие. Нам помог Александор Довжук, у которого свой цех по пошиву свадебных платьев, они нам пошили и за работу денег не взяли, на волонтерских началах. Мы только закупили 100 метров специальной ткани прорезиненной, мы консультировались какая нужна и у нас получилось 30 костюмов, - рассказала Ярослава Белоус.
Все средства индивидуальной защиты волонтеры раздали медикам Первомайской районной больницы, семейным врачам, врачам скорой помощи и правоохранителям. Семейные врачи очень благодарны за такую помощь.
— В нелегкое время нас поддерживают, предоставляют нам помощь, сотрудничают с нами. Для нас очень важны и защитные маски и костюмы и очки, если мы не сбережем себя, мы не сможем помочь нашим пациентам, - отметила семейный врач Татьяна Реминяк.
Главный врач Первомайской станции скорой медицинской помощи Петр Фильварковый отметил, что сегодня медики готовы противостоять вирусу, но нужно быть готовыми и дальше.
— Сегодня мы готовы, но если случаи станут частыми, то сегодня надо думать про завтра. И дезинфекторы и защитные костюмы все это надо, - сказал Петр Фильварковый.
На сутки для 15 бригад скорой помощи необходимо 500 масок, поэтому врачи радуются любой помощи, и благодарят людей за то, что те придерживаются карантинных мер.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь