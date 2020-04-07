В Первомайске волонтеры помогают пенсионерам, медикам и правоохранителям, Ярослава Белоус одна из организаторов волонтерского движения, начала сбор средств для покупки защитных костюмов, очков и бахил, уже собрано и освоено порядка 15 тысяч гривен.

Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.

— Сначала мы решили покупать костюмы, но оказалось, что это слишком дорого и очень большие очереди, потому что всем надо срочно и именно такие. Нам помог Александор Довжук, у которого свой цех по пошиву свадебных платьев, они нам пошили и за работу денег не взяли, на волонтерских началах. Мы только закупили 100 метров специальной ткани прорезиненной, мы консультировались какая нужна и у нас получилось 30 костюмов, - рассказала Ярослава Белоус.

Все средства индивидуальной защиты волонтеры раздали медикам Первомайской районной больницы, семейным врачам, врачам скорой помощи и правоохранителям. Семейные врачи очень благодарны за такую помощь.

— В нелегкое время нас поддерживают, предоставляют нам помощь, сотрудничают с нами. Для нас очень важны и защитные маски и костюмы и очки, если мы не сбережем себя, мы не сможем помочь нашим пациентам, - отметила семейный врач Татьяна Реминяк.

Главный врач Первомайской станции скорой медицинской помощи Петр Фильварковый отметил, что сегодня медики готовы противостоять вирусу, но нужно быть готовыми и дальше.

— Сегодня мы готовы, но если случаи станут частыми, то сегодня надо думать про завтра. И дезинфекторы и защитные костюмы все это надо, - сказал Петр Фильварковый.

На сутки для 15 бригад скорой помощи необходимо 500 масок, поэтому врачи радуются любой помощи, и благодарят людей за то, что те придерживаются карантинных мер.