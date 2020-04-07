Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией «Слуги народа» рассказал, что ряд карантинных мер могут сохраниться в силе до сентября.

Об этом пишет Лига.Новости со ссылкой на источник из политсилы.

По его словам, некоторые ограничения могут действовать до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться к работе.

— Премьер спрогнозировал не жесткий карантин. Из ограничений, в частности может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах. В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу, - сообщает издание.

Как сообщалось ранее, 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.