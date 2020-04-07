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Автоцентр Renault в Николаеве сообщает о запуске сервисной акции «Весняна діагностика».
Автоцентр предлагает клиентам комплексную диагностику подвески и тормозной системы за 199 гриве, 30% скидку на детали подвески, рулевого управления, тормозной системы и 10% — на работы по замене вышеперечисленных деталей.
Акция продлится до 31 мая и доступна для клиентов, зарегистрированных в My Renault. Записаться можно по ссылке.
Автоцентр Renault находится по адресу проспект Героев Украины, 68, телефон — (0512)72-72-86.
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Автоцентр Renault в Николаеве сообщает о запуске сервисной акции «Весняна діагностика».
Автоцентр предлагает клиентам комплексную диагностику подвески и тормозной системы за 199 гриве, 30% скидку на детали подвески, рулевого управления, тормозной системы и 10% — на работы по замене вышеперечисленных деталей.
Акция продлится до 31 мая и доступна для клиентов, зарегистрированных в My Renault. Записаться можно по ссылке.
Автоцентр Renault находится по адресу проспект Героев Украины, 68, телефон — (0512)72-72-86.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь