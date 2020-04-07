Автоцентр Renault в Николаеве сообщает о запуске сервисной акции «Весняна діагностика».

Автоцентр предлагает клиентам комплексную диагностику подвески и тормозной системы за 199 гриве, 30% скидку на детали подвески, рулевого управления, тормозной системы и 10% — на работы по замене вышеперечисленных деталей.

Акция продлится до 31 мая и доступна для клиентов, зарегистрированных в My Renault. Записаться можно по ссылке.

Автоцентр Renault находится по адресу проспект Героев Украины, 68, телефон — (0512)72-72-86.