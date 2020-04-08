|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в Фейсбуке.
В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два — в Италии и в Польше, и по одному — в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.
Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
Также отмечается, что умерли пять украинцев за границей.
Напомним, в городе Первомайске Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в Фейсбуке.
В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два — в Италии и в Польше, и по одному — в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.
Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
Также отмечается, что умерли пять украинцев за границей.
Напомним, в городе Первомайске Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь