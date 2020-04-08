18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в Фейсбуке.

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два — в Италии и в Польше, и по одному — в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.

Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

Также отмечается, что умерли пять украинцев за границей.

Напомним, в городе Первомайске Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.