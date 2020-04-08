Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что пять тонн дезинфицирующей жидкости отправились самолетом Национальной гвардии Украины в Рим сегодня, 8 апреля. Груз в Италию МВС направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. В Риме груз будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

— Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта - 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции, - сообщил Сергей Гончаров.

Кроме этого, заместитель министра внутренних дел сообщил, что итальянское правительство выразило благодарность Украине за поддержку.

— Две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии. Мы каждый вечер проводим онлайн-конференции, где врачи рассказывают как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превенционная работа. Это опыт, который мы уже сегодня можем использовать в борьбе с вирусом. Настроение у наших врачей замечательное, они чувствуют поддержку как итальянских коллег, так и нашей диаспоры, - отметил Сергей Гончаров.

Напомним, в итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы.