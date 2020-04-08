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Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что пять тонн дезинфицирующей жидкости отправились самолетом Национальной гвардии Украины в Рим сегодня, 8 апреля. Груз в Италию МВС направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. В Риме груз будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
— Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта - 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции, - сообщил Сергей Гончаров.
Кроме этого, заместитель министра внутренних дел сообщил, что итальянское правительство выразило благодарность Украине за поддержку.
— Две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии. Мы каждый вечер проводим онлайн-конференции, где врачи рассказывают как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превенционная работа. Это опыт, который мы уже сегодня можем использовать в борьбе с вирусом. Настроение у наших врачей замечательное, они чувствуют поддержку как итальянских коллег, так и нашей диаспоры, - отметил Сергей Гончаров.
Напомним, в итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы.
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Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что пять тонн дезинфицирующей жидкости отправились самолетом Национальной гвардии Украины в Рим сегодня, 8 апреля. Груз в Италию МВС направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. В Риме груз будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
— Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта - 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции, - сообщил Сергей Гончаров.
Кроме этого, заместитель министра внутренних дел сообщил, что итальянское правительство выразило благодарность Украине за поддержку.
— Две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии. Мы каждый вечер проводим онлайн-конференции, где врачи рассказывают как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превенционная работа. Это опыт, который мы уже сегодня можем использовать в борьбе с вирусом. Настроение у наших врачей замечательное, они чувствуют поддержку как итальянских коллег, так и нашей диаспоры, - отметил Сергей Гончаров.
Напомним, в итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь