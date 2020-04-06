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В итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы.
Соответствующее видео опубликовал генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.
— Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу, — написал генконсул.
На видео слышна песня «Дикие танцы».
Напомним, что Италия уже месяц находится на карантине из-за эпидемии коронавируса, у людей начинают заканчиваться средства, поэтому увеличивается число случаев грабежей продуктовых магазинов.
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В итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы.
Соответствующее видео опубликовал генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.
— Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу, — написал генконсул.
На видео слышна песня «Дикие танцы».
Напомним, что Италия уже месяц находится на карантине из-за эпидемии коронавируса, у людей начинают заканчиваться средства, поэтому увеличивается число случаев грабежей продуктовых магазинов.