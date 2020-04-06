В итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы.

Соответствующее видео опубликовал генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

— Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу, — написал генконсул.