|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
На Николаевщине будут судить 25-летнего жителя Братского района, который незаконно вырубил в лесопосадке деревья, по результатам предварительного расследования Братским отделом Первомайского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Следствием установлено, что обвиняемый в марте 2020 года, находясь в лесополосе, без предусмотренного законом разрешения, с целью отопления своего дома совершил незаконную порубку деревьев ясень, глядиця, чем вызвал государственным интересам ущерб в размере почти 40 тысяч гривен. Также, в суд направлено гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба направлено в суд, - сказаано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 24 дерева породы «акация» и еще 4 дерева повредили.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
На Николаевщине будут судить 25-летнего жителя Братского района, который незаконно вырубил в лесопосадке деревья, по результатам предварительного расследования Братским отделом Первомайского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Следствием установлено, что обвиняемый в марте 2020 года, находясь в лесополосе, без предусмотренного законом разрешения, с целью отопления своего дома совершил незаконную порубку деревьев ясень, глядиця, чем вызвал государственным интересам ущерб в размере почти 40 тысяч гривен. Также, в суд направлено гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба направлено в суд, - сказаано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 24 дерева породы «акация» и еще 4 дерева повредили.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь