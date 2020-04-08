На Николаевщине будут судить 25-летнего жителя Братского района, который незаконно вырубил в лесопосадке деревья, по результатам предварительного расследования Братским отделом Первомайского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

— Следствием установлено, что обвиняемый в марте 2020 года, находясь в лесополосе, без предусмотренного законом разрешения, с целью отопления своего дома совершил незаконную порубку деревьев ясень, глядиця, чем вызвал государственным интересам ущерб в размере почти 40 тысяч гривен. Также, в суд направлено гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба направлено в суд, - сказаано в сообщении.

Напомним, в Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 24 дерева породы «акация» и еще 4 дерева повредили.