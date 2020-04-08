Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году должно начаться строительство троллейбусной линии в Корабельный район — скоро завершится экспертиза проектно-сметной документации.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Мэр рассказал, что вскоре завершится экспертиза проектно-сметной документации. После этого должны стартовать строительные работы.

— Если будет все нормально с бюджетом, начнем в этом году. Сначала установим опоры, затем смонтируем линию, - заявил Александр Сенкевич.

По его словам, городской совет уже выделил часть финансирования и средства направят на выполнение работ первой очереди.

Также мэр Николаева рассказал и о реализации проекта по строительству троллейбусной линии на Намыве. Строительные работы уже завершены, однако необходимо подключить троллейбусную линию к электрической сети.

Он отметил, что из-за изменений законодательства, которые произошли в конце прошлого года, в несколько раз выросла плата за эти услуги, а в бюджете такие средства не были предусмотрены.

— В ближайшее время ожидаем перераспределение средств для уплаты облэнерго за подключение, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район.

Напомним, троллейбусную линию в Корабельный район за 90 миллионов гривен собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.