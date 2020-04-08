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Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году должно начаться строительство троллейбусной линии в Корабельный район — скоро завершится экспертиза проектно-сметной документации.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Мэр рассказал, что вскоре завершится экспертиза проектно-сметной документации. После этого должны стартовать строительные работы.
— Если будет все нормально с бюджетом, начнем в этом году. Сначала установим опоры, затем смонтируем линию, - заявил Александр Сенкевич.
По его словам, городской совет уже выделил часть финансирования и средства направят на выполнение работ первой очереди.
Также мэр Николаева рассказал и о реализации проекта по строительству троллейбусной линии на Намыве. Строительные работы уже завершены, однако необходимо подключить троллейбусную линию к электрической сети.
Он отметил, что из-за изменений законодательства, которые произошли в конце прошлого года, в несколько раз выросла плата за эти услуги, а в бюджете такие средства не были предусмотрены.
— В ближайшее время ожидаем перераспределение средств для уплаты облэнерго за подключение, - подытожил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район.
Напомним, троллейбусную линию в Корабельный район за 90 миллионов гривен собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году должно начаться строительство троллейбусной линии в Корабельный район — скоро завершится экспертиза проектно-сметной документации.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Мэр рассказал, что вскоре завершится экспертиза проектно-сметной документации. После этого должны стартовать строительные работы.
— Если будет все нормально с бюджетом, начнем в этом году. Сначала установим опоры, затем смонтируем линию, - заявил Александр Сенкевич.
По его словам, городской совет уже выделил часть финансирования и средства направят на выполнение работ первой очереди.
Также мэр Николаева рассказал и о реализации проекта по строительству троллейбусной линии на Намыве. Строительные работы уже завершены, однако необходимо подключить троллейбусную линию к электрической сети.
Он отметил, что из-за изменений законодательства, которые произошли в конце прошлого года, в несколько раз выросла плата за эти услуги, а в бюджете такие средства не были предусмотрены.
— В ближайшее время ожидаем перераспределение средств для уплаты облэнерго за подключение, - подытожил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район.
Напомним, троллейбусную линию в Корабельный район за 90 миллионов гривен собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь