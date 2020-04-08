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Правительство Польши одобрило продление срока легального пребывания на территории страны иностранцев и в частности украинцев, прибывших туда на основании шенгенской визы или в рамках действия безвизового режима.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польское Управление по делам иностранцев.
Соответствующие меры были одобрены в рамках так называемого антикризисного щита, призванного смягчить последствия эпидемии коронавируса.
Проект также предусматривает продление срока действия вида на жительство и временного удостоверения личности иностранца.
Документ, принятый Советом министров 7 апреля, содержит дополнительные конкретные решения для иностранцев, проживающих в Польше. Первые вступили в силу 31 марта.
Пребывание этих лиц будет считаться законным со дня, следующего за последним днем законного пребывания, указанным в визе, до конца 30-го дня, следующего за датой отмены чрезвычайного положения или эпидемического статуса.
Такое решение предусматривает, что продление срока законного пребывания будет осуществляться согласно закону. Иностранцам не нужно будет подавать никаких заявлений для легализации своего статуса.
— Это позволит обеспечить дальнейшее легальное пребывание в Польше иностранцев, которые по разным причинам, связанным с эпидемией не могут покинуть ее территорию, а также тех, кто хочет продолжать добиваться цели своего пребывания, включая работу, - пояснили в управлении.
Законопроект еще должен утвердить польский Сейм.
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Правительство Польши одобрило продление срока легального пребывания на территории страны иностранцев и в частности украинцев, прибывших туда на основании шенгенской визы или в рамках действия безвизового режима.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польское Управление по делам иностранцев.
Соответствующие меры были одобрены в рамках так называемого антикризисного щита, призванного смягчить последствия эпидемии коронавируса.
Проект также предусматривает продление срока действия вида на жительство и временного удостоверения личности иностранца.
Документ, принятый Советом министров 7 апреля, содержит дополнительные конкретные решения для иностранцев, проживающих в Польше. Первые вступили в силу 31 марта.
Пребывание этих лиц будет считаться законным со дня, следующего за последним днем законного пребывания, указанным в визе, до конца 30-го дня, следующего за датой отмены чрезвычайного положения или эпидемического статуса.
Такое решение предусматривает, что продление срока законного пребывания будет осуществляться согласно закону. Иностранцам не нужно будет подавать никаких заявлений для легализации своего статуса.
— Это позволит обеспечить дальнейшее легальное пребывание в Польше иностранцев, которые по разным причинам, связанным с эпидемией не могут покинуть ее территорию, а также тех, кто хочет продолжать добиваться цели своего пребывания, включая работу, - пояснили в управлении.
Законопроект еще должен утвердить польский Сейм.
Напомним, 18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь