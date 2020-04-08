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Шесть лет назад в Харькове прекратила свое существование провозглашенная российскими террористами «Харьковской народной республики».
Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации «ХНР» бойцам спецназа Нацгвардии потребовалось 17 минут. За это время украинские воины провели штурм харьковской ОДА и арестовали 70 террористов, засевших в здании.
Операция под руководством министра МВД Арсена Авакова прошла без единого выстрела.
Напомним, 6 лет назад, 7 апреля 2014 года, на Соборной площади в Николаеве (в то время Ленина — прим.) сторонники Майдана разогнали сепаратистов, желающих провести «референдум», и разобрали их палаточный лагерь.
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Шесть лет назад в Харькове прекратила свое существование провозглашенная российскими террористами «Харьковской народной республики».
Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации «ХНР» бойцам спецназа Нацгвардии потребовалось 17 минут. За это время украинские воины провели штурм харьковской ОДА и арестовали 70 террористов, засевших в здании.
Операция под руководством министра МВД Арсена Авакова прошла без единого выстрела.
Напомним, 6 лет назад, 7 апреля 2014 года, на Соборной площади в Николаеве (в то время Ленина — прим.) сторонники Майдана разогнали сепаратистов, желающих провести «референдум», и разобрали их палаточный лагерь.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь