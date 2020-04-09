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В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В частности, сообщается, что богослужения в храмах будут проводить, однако с участием не более десяти человек.
— Для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию, — говорится в сообщении.
Кроме того, обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
Также верующим не возбраняется посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений. В таком случае количество людей, которые одновременно могут находиться в храмах не должно быть более двух в больших и одной в меньших святынях, не считая священнослужителя.
Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.
— О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там куличей, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб, — сообщили в министерстве.
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В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В частности, сообщается, что богослужения в храмах будут проводить, однако с участием не более десяти человек.
— Для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию, — говорится в сообщении.
Кроме того, обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
Также верующим не возбраняется посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений. В таком случае количество людей, которые одновременно могут находиться в храмах не должно быть более двух в больших и одной в меньших святынях, не считая священнослужителя.
Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.
— О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там куличей, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб, — сообщили в министерстве.
Напомним, пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь