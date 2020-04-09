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В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Кроме того, отмечается, что на Буковине 8 апреля официально подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 303 человека.
Также вчера от коронавируса выздоровела еще одна женщина - 61-летняя черновчанка. Таким образом, в Черновицкой области уже 17 пациентов вылечили от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время массового мероприятия, которое там проводили.
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В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Кроме того, отмечается, что на Буковине 8 апреля официально подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 303 человека.
Также вчера от коронавируса выздоровела еще одна женщина - 61-летняя черновчанка. Таким образом, в Черновицкой области уже 17 пациентов вылечили от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время массового мероприятия, которое там проводили.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь