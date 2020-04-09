В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Кроме того, отмечается, что на Буковине 8 апреля официально подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 303 человека.

Также вчера от коронавируса выздоровела еще одна женщина - 61-летняя черновчанка. Таким образом, в Черновицкой области уже 17 пациентов вылечили от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время массового мероприятия, которое там проводили.