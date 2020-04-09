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Сегодня, 9 апреля, по состоянию на 12:00, боевики восемь раз нарушали режим «тишины» на линии боевого столкновения.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Сообщается, что враг открыл огонь из направления от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское. По направлению от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитниках Орехового.
Также около 07:50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского из ПТРК. Кроме того, под вражескими минометными обстрелами находились наши защитники Орехового и Хутора Вильный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм.
С 10:00 по оборонцах Павлополя оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки и по направлению от села Сосновское враг выпустил 5 мин 82-го калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
При этом отмечается, потерь среди украинских военных нет.
Напомним, что вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.
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Сегодня, 9 апреля, по состоянию на 12:00, боевики восемь раз нарушали режим «тишины» на линии боевого столкновения.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Сообщается, что враг открыл огонь из направления от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское. По направлению от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитниках Орехового.
Также около 07:50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского из ПТРК. Кроме того, под вражескими минометными обстрелами находились наши защитники Орехового и Хутора Вильный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм.
С 10:00 по оборонцах Павлополя оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки и по направлению от села Сосновское враг выпустил 5 мин 82-го калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
При этом отмечается, потерь среди украинских военных нет.
Напомним, что вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь