Сегодня, 9 апреля, по состоянию на 12:00, боевики восемь раз нарушали режим «тишины» на линии боевого столкновения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Сообщается, что враг открыл огонь из направления от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское. По направлению от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитниках Орехового.

Также около 07:50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского из ПТРК. Кроме того, под вражескими минометными обстрелами находились наши защитники Орехового и Хутора Вильный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм.

С 10:00 по оборонцах Павлополя оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки и по направлению от села Сосновское враг выпустил 5 мин 82-го калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

При этом отмечается, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.