Украина получит 320 тысяч таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19, препарат поставят в качестве гуманитарной помощи компании «Санофи» и «Сандоз».

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба МОЗ.

Такого количества таблеток хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.

— Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям, - сообщили в МОЗ.

Напомним, 3 апреля, в регионы Украины было отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.