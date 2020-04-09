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Украина получит 320 тысяч таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19, препарат поставят в качестве гуманитарной помощи компании «Санофи» и «Сандоз».
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба МОЗ.
Такого количества таблеток хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.
— Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям, - сообщили в МОЗ.
Напомним, 3 апреля, в регионы Украины было отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
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Украина получит 320 тысяч таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19, препарат поставят в качестве гуманитарной помощи компании «Санофи» и «Сандоз».
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба МОЗ.
Такого количества таблеток хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.
— Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям, - сообщили в МОЗ.
Напомним, 3 апреля, в регионы Украины было отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь