С 15 марта по 7 апреля, после закрытия госграницы, из Польши в Украину выехали 143 тысячи 200 человек. Из них 31 тысяча - за последние десять дней.

Об этом LIGA.net рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тысяч человек. Из них 185 тысяч украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 миллиарда злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.



По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, количество украинских трудовых мигрантов в Польше с 2014 года выросло в пять раз - с 300 тысяч до 1,5 млн. При этом официально трудоустроено только 483 тысячи граждан Украины. Это 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране.

Ранее сообщалось, что правительство Польши одобрило продление срока легального пребывания на территории страны иностранцев и в частности украинцев, прибывших туда на основании шенгенской визы или в рамках действия безвизового режима.