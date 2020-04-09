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В четверг, 9 апреля, николаевские священники облетели на самолете весь город с иконами и молитвой о защите от коронавируса.
Об этом пишут «Новости-N».
Издание сообщает, что утром на территорию николаевского аэроклуба «Икар» приехали православные священники: архимандрит Варнава, протоиерей Геннадий, протоиерей Андрей.
Святые отцы привезли с собой иконы: Казанской Божьей матери, Святителя Николая, Великомученика Целителя Пантелеимона, Святителя Луки Крымского. Последние три иконы были с мощами.
Для проведения обряда аэроклуб «Икар» предоставил 3 самолета: Як-18Т, Як-52 и Як-55, который пилотировал лично начальник аэроклуба Дмитрий Филоненко.
Самолеты взлетели ровно в 11:00 и в течение 15 минут облетели Николаев по периметру. Во время полета священники читали молитву. Затем самолеты благополучно приземлились.
Инициатором акции выступила благотворительная организация «Комітет з громадських нагород України», а ее идеологом — Виктория Юскевич.
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В четверг, 9 апреля, николаевские священники облетели на самолете весь город с иконами и молитвой о защите от коронавируса.
Об этом пишут «Новости-N».
Издание сообщает, что утром на территорию николаевского аэроклуба «Икар» приехали православные священники: архимандрит Варнава, протоиерей Геннадий, протоиерей Андрей.
Святые отцы привезли с собой иконы: Казанской Божьей матери, Святителя Николая, Великомученика Целителя Пантелеимона, Святителя Луки Крымского. Последние три иконы были с мощами.
Для проведения обряда аэроклуб «Икар» предоставил 3 самолета: Як-18Т, Як-52 и Як-55, который пилотировал лично начальник аэроклуба Дмитрий Филоненко.
Самолеты взлетели ровно в 11:00 и в течение 15 минут облетели Николаев по периметру. Во время полета священники читали молитву. Затем самолеты благополучно приземлились.
Инициатором акции выступила благотворительная организация «Комітет з громадських нагород України», а ее идеологом — Виктория Юскевич.
Напомним, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал христиан на Пасху не посещать церковь и остаться дома.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
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|
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