В четверг, 9 апреля, николаевские священники облетели на самолете весь город с иконами и молитвой о защите от коронавируса.

Об этом пишут «Новости-N».

Издание сообщает, что утром на территорию николаевского аэроклуба «Икар» приехали православные священники: архимандрит Варнава, протоиерей Геннадий, протоиерей Андрей.

Святые отцы привезли с собой иконы: Казанской Божьей матери, Святителя Николая, Великомученика Целителя Пантелеимона, Святителя Луки Крымского. Последние три иконы были с мощами.

Для проведения обряда аэроклуб «Икар» предоставил 3 самолета: Як-18Т, Як-52 и Як-55, который пилотировал лично начальник аэроклуба Дмитрий Филоненко.

Самолеты взлетели ровно в 11:00 и в течение 15 минут облетели Николаев по периметру. Во время полета священники читали молитву. Затем самолеты благополучно приземлились.

Инициатором акции выступила благотворительная организация «Комітет з громадських нагород України», а ее идеологом — Виктория Юскевич.

Напомним, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал христиан на Пасху не посещать церковь и остаться дома.