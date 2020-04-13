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Со вчерашнего вечера 12 апреля и по состоянию на 8:00 13 апреля с подозрением на COVID-19 в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» госпитализировано двое пациентов.
Об этом сообщает оперативный штаб при главном санитарном враче.
Сейчас в инфекционном стационаре находится 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».
— Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19» получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции, - сказано в сообщении.
Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 125 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 80 пациентов госпитализированы, 45 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
— Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 120 пациентов. На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 93 человека имеют отрицательный результат, 16 проб в работе и 9 в стадии обследования, - сообщили в штабе.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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Со вчерашнего вечера 12 апреля и по состоянию на 8:00 13 апреля с подозрением на COVID-19 в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» госпитализировано двое пациентов.
Об этом сообщает оперативный штаб при главном санитарном враче.
Сейчас в инфекционном стационаре находится 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».
— Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19» получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции, - сказано в сообщении.
Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 125 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 80 пациентов госпитализированы, 45 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
— Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 120 пациентов. На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 93 человека имеют отрицательный результат, 16 проб в работе и 9 в стадии обследования, - сообщили в штабе.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.