Со вчерашнего вечера 12 апреля и по состоянию на 8:00 13 апреля с подозрением на COVID-19 в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» госпитализировано двое пациентов.

Об этом сообщает оперативный штаб при главном санитарном враче.

Сейчас в инфекционном стационаре находится 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».

— Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19» получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции, - сказано в сообщении.

Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 125 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 80 пациентов госпитализированы, 45 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

— Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 120 пациентов. На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 93 человека имеют отрицательный результат, 16 проб в работе и 9 в стадии обследования, - сообщили в штабе.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.