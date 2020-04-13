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В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус. Сейчас тестируют 2500-3000 человек в день.
Об этом сообщает Лига.
— Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально проявлять инфицированных, - сказано в сообщении.
В МОЗ отметили, что если ранее проводили до тысячи тестов, то сейчас от 2500 до 3000.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области закупили через ProZorro 900 тестов на коронавирус.
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В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус. Сейчас тестируют 2500-3000 человек в день.
Об этом сообщает Лига.
— Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально проявлять инфицированных, - сказано в сообщении.
В МОЗ отметили, что если ранее проводили до тысячи тестов, то сейчас от 2500 до 3000.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области закупили через ProZorro 900 тестов на коронавирус.