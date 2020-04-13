В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус. Сейчас тестируют 2500-3000 человек в день.

Об этом сообщает Лига.

— Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально проявлять инфицированных, - сказано в сообщении.

В МОЗ отметили, что если ранее проводили до тысячи тестов, то сейчас от 2500 до 3000.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области закупили через ProZorro 900 тестов на коронавирус.