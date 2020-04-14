Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Об этом он рассказал в эфире Свобода слова на ICTV, пишет Украинская правда.

— С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано как утратившее силу, - сказал Виктор Ляшко.

По его словам, разрешение на работу рынков было введен для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Виктора Ляшко отменить постановление.

— Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы видим бешеные нарушения, - утверждает санитарный врач.

Напомним, в Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.