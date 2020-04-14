По состоянию на 10:00 14 апреля во Чернобыльской зоне отчуждения, где с 4 апреля продолжают тушить пожары, уже нет открытого огня — остается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

К тушению пожаров привлекли 500 человек и 110 единиц техники, из них от ГСЧС 410 человек и 80 единиц техники (в том числе 3 самолета и 3 вертолета).

— Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарной авиацией (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля человеком осуществлен 227 сбросов (538 т. воды), - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил 44,86 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.