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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса.
Об этом сообщает Обозреватель.
— В случае положительной динамики, уменьшения количества больных и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения, - сообщил он.
По его словам речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.
— О конкретных сроках говорить преждевременно Точно не раньше, чем в мае. Я бы прогнозировал июнь-июль. Все зависит от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их соблюдаем, в частности самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, как не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех, кто рядом, а делаем это все дистанционно - сказал Владислав Криклий.
Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантинных мер.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса.
Об этом сообщает Обозреватель.
— В случае положительной динамики, уменьшения количества больных и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения, - сообщил он.
По его словам речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.
— О конкретных сроках говорить преждевременно Точно не раньше, чем в мае. Я бы прогнозировал июнь-июль. Все зависит от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их соблюдаем, в частности самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, как не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех, кто рядом, а делаем это все дистанционно - сказал Владислав Криклий.
Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантинных мер.