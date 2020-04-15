Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса.

Об этом сообщает Обозреватель.

— В случае положительной динамики, уменьшения количества больных и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения, - сообщил он.

По его словам речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.

— О конкретных сроках говорить преждевременно Точно не раньше, чем в мае. Я бы прогнозировал июнь-июль. Все зависит от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их соблюдаем, в частности самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, как не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех, кто рядом, а делаем это все дистанционно - сказал Владислав Криклий.

Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантинных мер.



