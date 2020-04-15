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Главный санитарный врач Украины заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если до конца апреля в Украине будет 10 тысяч больных коронавирусом, это будет удовлетворительный показатель.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
— И нормально, если мы до конца апреля выйдем на 10 000, - заявил Виктор Ляшко, комментируя соответствующий прогноз гендиректора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.
Виктор Ляшко отметил, что наиболее пессимистический сценарий, который рассматривала украинская власть, это инфицирование коронавирусом 80%, 50% или 25% населения Украины.
— При 25% инфицирования населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тысяч человек. И вот, представьте себе, наступает этот день. 64 тысячи человек попадают в отделения интенсивной терапии. Фактически в стране в таких отделениях 5 тысяч коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек, - описал главный санитарный врач Украины пессимистический сценарий развития эпидемии.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.
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Главный санитарный врач Украины заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если до конца апреля в Украине будет 10 тысяч больных коронавирусом, это будет удовлетворительный показатель.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
— И нормально, если мы до конца апреля выйдем на 10 000, - заявил Виктор Ляшко, комментируя соответствующий прогноз гендиректора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.
Виктор Ляшко отметил, что наиболее пессимистический сценарий, который рассматривала украинская власть, это инфицирование коронавирусом 80%, 50% или 25% населения Украины.
— При 25% инфицирования населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тысяч человек. И вот, представьте себе, наступает этот день. 64 тысячи человек попадают в отделения интенсивной терапии. Фактически в стране в таких отделениях 5 тысяч коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек, - описал главный санитарный врач Украины пессимистический сценарий развития эпидемии.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.