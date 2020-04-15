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Украинская власть закроет еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.
Об этом шла речь на заседании правительства в среду, 15 апреля, пишет «Украинская правда».
— Прошу внести в повестку дня распоряжение о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 13 марта 2020 №288. Это распоряжение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля пешеходного сообщения, - сказал глава МВД Арсен Аваков.
Арсен Аваков также уточнил, что это пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.
— Есть, внесены. То есть фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, уже максимально сократился поток наших граждан, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые - автомобильные и пешеходные пункты пропуска.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.
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Украинская власть закроет еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.
Об этом шла речь на заседании правительства в среду, 15 апреля, пишет «Украинская правда».
— Прошу внести в повестку дня распоряжение о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 13 марта 2020 №288. Это распоряжение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля пешеходного сообщения, - сказал глава МВД Арсен Аваков.
Арсен Аваков также уточнил, что это пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.
— Есть, внесены. То есть фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, уже максимально сократился поток наших граждан, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые - автомобильные и пешеходные пункты пропуска.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.